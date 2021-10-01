Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı Erkan Döndaş (12) hayatını kaybetti.
Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyünde İsmail K. yönetimindeki hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Erkan Döndaş'a (12) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Döndaş'ın hayatını kaybettiği belirledi.
ŞÖFÖR GÖZALTINDA
Erkan Döndaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Kamyon şoförü İsmail. K., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Vakalar artarsa okullar kapatılır mı?
- Kaymakam Faruk Saygın hakkında Valilik harekete geçti
- Kılıçdaroğlu'nun o buluşması rahatsız etti
- Hazineye aktarılmayan altınlar ortaya çıktı
- 6 muhalefet partisi bakanlar konusunda anlaştı
- Meclis'te sıkıyönetim!
- Hoş geldiniz diyen öğretmeni sınıftan kovmuştu
- Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi
- Doğalgaza da zam!
- Erdoğan ve Soylu hakkında harekete geçildi