Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

01 Ekim 2021 Cuma, 16:57

Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyünde İsmail K. yönetimindeki hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Erkan Döndaş'a (12) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Döndaş'ın hayatını kaybettiği belirledi.

ŞÖFÖR GÖZALTINDA

Erkan Döndaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü İsmail. K., jandarma tarafından gözaltına alındı.



