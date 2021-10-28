Hatay Valiliği ‘testis’ kelimesi nedeniyle tiyatro oyununu engelledi iddiası
Hatay Valiliği, daha önce 50 kez sergilenen ‘Karahindiba’ adlı tiyatro oyununu, ‘uygun görülmemiştir’ diyerek sergilenmesine 4 saat kala engelledi. Oyuncu Sertaç Demir, Vali Yardımcısı’yla yapılan görüşmede, oyunun ‘testis’ kelimesi nedeniyle iptal edildiğinin iletildiği söyledi. Hatay Valiliği yetkilileri, konuyla ilgili açıklama yapmadı.
Hatay’ın Antakya ilçesindeki Meclis Kültür Merkezi’nde dün sahnelenmesi planlanan Sertaç Demir’in tek kişilik tiyatro oyunu ‘Karahindiba’, gösterime saatler kala, Hatay Valiliği tarafından yalnızca ‘uygun görülmemiştir’ denilerek iptal edildi. Valilik açıklamasında iptal gerekçesine dair herhangi bir bilgi almadı.
Meclis Kültür Merkezi’nde tiyatro oyununu sergilemek için Hatay Valiliği’ne izin dilekçesi yazdıklarını söyleyen Sertaç Demir açıklamalarda bulundu.
BürGün'den Dilan Esen'in haberine göre; Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na bir milletvekili aracılığıyla başvurduklarını söyleyen Demir, “6 Ekim’de başvuru dilekçesi verdik. Başvurudan 21 gün sonra 27 Ekim’de oyuna 4 saat kala olumsuz yanıt geldi. Vali Yardımcısı ile yapılan telefon görüşmesinde asıl gerekçe olarak ‘testis’ kelimesinin müstehcen ve toplum ahlakına aykırılığı belirtildi” dedi.
“YANITTA SADECE ‘UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR’ DENİYOR”
Tiyatro oyunun hikâyesinden bahseden Demir, şunları söyledi:
“Hikâyede milyonda bir görülen bir hastalığa yakalanıyor karakter, bu nedenle dünyanın ve ülkenin her yerinden tıp fakültesi öğrencileri incelemek için geliyor. Olay bu. Bana verilen yazıda gerekçe yok. Yalnızca ‘başkanlığımızca uygun görülmemiştir’ deniyor. Eğer bana müstehcen olduğu yazıda yer alsaydı suç duyurusunda bulunacaktım ama bu bana sözlü şekilde ifade edildi. Oyunun neden iptal edildiğini bilmem gerekiyor.”
Oyunu ülkede 50, Hatay’da ise 10 kez oynadıklarını ifade eden Demir, “2014’ten bu yana oynuyoruz ve bu son gösterim olacaktı. Hiçbir tutarlı yanı yok. 50 küsur kez oynadık ve hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Bu tıbbi bir terim hiçbir şekilde müstehcen değil. Testisin anlamı TDK’ye göre de “Latince, anatomik, er bezi” olarak açıklanmış, bilimsel bir terimdir” diye konuştu.
Oyunun iptal edilmesine ilişkin ulaşılan Hatay Valiliği yetkilileri, iddialara dair bir açıklama yapmadı.
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