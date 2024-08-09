Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında yola devrildi

Hatay'da yıkımı yapılan ağır hasarlı bina, bu sırada trafiğe açık olan yola devrildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı yıkım çalışması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 15:30
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Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde ağır hasarlı bina yıkım sırasında trafiğe açık olan yola devrildi. Yıkım anında yaşananlar, çevrede cep telefonuyla görüntü alan kişi tarafından kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın yıkılışı sırasında paniğe kapılanların kaçtığı görüldü. 


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