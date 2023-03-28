Hatay'da moloz taşıyan kamyon Evrensel yazarı Özcan Yaman'ı ağır şekilde yaraladı

Evrensel gazetesi yazarlarından Özcan Yaman, Antakya'da moloz taşıyan hafriyat kamyonundan 2 metre dışarı sarkan demirin çarpması sonucu ağır yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 12:43
Hatay'da moloz taşıyan kamyon Evrensel yazarı Özcan Yaman'ı ağır şekilde yaraladı
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Evrensel gazetesinin yazarlarından Özcan Yaman, Antakya'da moloz taşıyan hafriyat kamyonundan 2 metre dışarı sarkan demirin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay sırasında Özcan Yaman'ın yanında olan yazar Adil Okay, Antakya Sanat Derneği'nin davetlisi olarak geldikleri kentte yaşanılan kazayı şöyle anlattı:

"Dün saat 18.00 sularında, Antakya Kurtuluş caddesinde Özcan Yaman, ben ve Antakya Sanat Derneği'nden arkadaşımız Elif Yeşil yürüyorduk. Biz kaldırımda yürürken, moloz taşıyan bir harfiyat kamyonundan dışarı 2 metre kadar sarkan demirin Özcan Yaman'a çarpması sonucu Özcan Yaman, havada takla atıp düştü."

Çarpma sonrası Özcan Yaman'ın kalça kemiğinde kırık ve akciğerlerinde kanama olduğunu belirten Okay, Yaman'ın şu anda Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Okay olayın ardından şikayette bulunmak için karakola gittiklerini de belirtti.


Özcan Yaman antakya

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