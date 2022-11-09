'Hayalet Ekran' hırsızları inşaatta yakalandı
İstanbul'da park halindeki otomobillerin "Hayalet Ekran" olarak bilinen elektronik parçalarını çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin polisle girdikleri kovalamaca sonucu bir inşaatta saklandıktan sonra yakalandıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, şüphe üzerine takip ettikleri otomobildekilere dur ihtarına bulundu. İhtara rağmen durmayarak hızla kaçan otomobili ekipler kovalamaya başladı. Bakırköy'ün ara sokaklarında süren kovalamaca sırasında şüpheliler otomobilden inerek Zeytinburnu'nda bir inşaata girdi.
Polis inşaat çevresinde önlem alarak içeri giren polis ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçtıkları otomobilin 31 Ekim Pazartesi Avcılar'dan çalındığı belirlendi.
Otomobilde yapılan aramada 5 adet hayalet ekran, 1 adet ekran, 1 adet otomobil beyni ele geçirildi.
Yakalanan şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı. Yapılan incelemede şüphelilerin daha öncede çok sayıda hırsızlık suçundan gözaltına alındıkları ortaya çıktı.
Şüphelilerden Çetin D.(24)'in daha önceden 60 kez, Emrah B.(24)'in ise 23 kez gözaltına alındıkları belirlendi. Diğer şüpheli Metin Ö.(20)'nün ise 4 kez emniyette kaydı olduğu ortaya çıktı.
HAYALET EKRANLARI ÇALIYORLARMIŞ
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin park halindeki otomobillerin yanına yaklaşarak "Hayalet Ekran" olarak bilinen elektronik sistemleri çaldıkları belirlendi.
Şüphelilerin yaptıkları hırsızlıklardan bazıları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde hırsızlık yapacakları otomobilin yanına kendi araçlarıyla yaklaşan şüphelilerin pencereden pencereye diğer araca geçtikleri görüldü.
Şüphelilerin kısa sürede söktükleri parçayla kendi araçlarına geçerek kaçtıkları belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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