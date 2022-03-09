Hemşireler ve Tüm Sağlık Personelleri Sendikası'ndan Erdoğan'ın açıklamasına tepki

09 Mart 2022 Çarşamba, 15:15

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Saray'da kadın muhtarlarla bir araya geldi. Erdoğan, burada muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada yurt dışına giden hekimleri eleştirerek “Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz” ifadelerini kullandı.

Hemşireler ve Tüm Sağlık Personelleri Sendikası (HEP-SEN) Genel Sekreteri Yasin Aldemir, hükümetin sağlık politikalarının zaten bu noktaya evrildiğini belirterek şu açıklamaları yaptı:

"Açıklama dışında olan tüm politikalar zaten bu açıklamayı perçinleyecek düzeydeydi. En yüksek makamdan bunu açıkça duymamıştık bu ilk oldu. Aslında hükümetin attığı adımlarda 39 sağlık branşının meslek kodlarına yönelik çok büyük deformiteler vardı. Bu açıklama bunu tetikledi."

"HALKA NASIL HİZMET SUNACAKLAR"

Sağlık branşlarının 'multidisipliner' ekipten oluştuğunu vurgulayan Aldemir, "Yeni istihdamlar yaparız, dışardan alımlar getiririz, burası boş kalmaz söylemleri ne yazık ki böyle olmaz. Tecrübe olmaksızın, belli bir seviye aşılmaksızın halka nasıl hizmet sunacaklar. Böyle bir şey yapılsa da gerçekçi olmaz" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK SİSTEMİ KRİZİN EŞİĞİNDE"

Ocak 2022'den bu yana ülkeyi terk eden hekim sayısının en yüksek seviyeye ulaştığını ve 5 binden fazla hemşirenin de yurt dışına göç ettiğini vurgulayan Aldemir, şunları söyledi:

"Bunlar nitelikli göçtür ve nitelikli göç bu noktada halkın sağlığına yönelik bir milli güvenlik sorunu teşkil eder. Bugün Türk sağlık sistemi, Cumhurbaşkanı'nın söylemleriyle beraber bir krizin eşiğinde olduğunu açıklamıştır. Sağlıkta dönüşüm programıyla beraber sağlık sisteminde hastalara müşteri, hastaneler işletmehane olarak görülüyor. Bu odak sosyal devlet algısından uzaktır."