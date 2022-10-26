Hırsızlıktan 18 yıl hapisle aranıyordu: Diyarbakır'da yakalandı
Diyarbakır’da hırsızlık suçundan 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir yıldır aranan M.G., jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
SAKLANDIĞI YER TESPİT EDİLDİ
Bu kapsamda ekipler, hırsızlık suçundan 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir yıldır aranan M.G. isimli şüphelinin saklandığı yeri tespit etti.
Kayapınar ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla M.G., yakalanarak gözaltına alındı. M.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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