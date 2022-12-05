İki gündür aranıyordu, işyerinde ölü bulundu

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Metin Hoşgör (50), berberlik yaptığı işyerinde ölü bulundu. Hoşgör’ün sahte alkolden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopside belli olacak.

DHA
05 Aralık 2022 Pazartesi, 07:19
İki gündür aranıyordu, işyerinde ölü bulundu
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Gümüşova Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, ailesinin 2 gündür haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu Metin Hoşgör, zaman zaman berberlik yaptığı işyerinde 4 Aralık Pazar akşam saatlerinde ölü bulundu.

'SAHTE ALKOL' İHTİMALİ

Hoşgör’ün sahte alkol kullanımı sonrası hayatını kaybettiği ileri sürülürken, kesin ölüm nedeni Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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