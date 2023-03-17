İnşaat mühendisinden 'pişkin' savunma: Farklı projelerini örnek gösterdi

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 11:27

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 11:54

Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Belük Apartmanı'nın inşaat mühendisi tutuklu Yeldan, savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Yeldan, 1992'de F.P'nin kurduğu kooperatifin görevlendirmesiyle projeye başladığını belirterek, "Proje bitene kadar inşaat mühendisi olarak ben sorumluydum. Kooperatif yöneticisi F.P. benim muhatabımdı. Sonradan değişen başkanların adını hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Kooperatif başkanı veya yöneticisinin kendisine herhangi müdahalede bulunmadığını savunan Yeldan, şunları kaydetti:

"Bu inşaatı hatırladığım kadarıyla 1998 yılında tamamladım. Başından sonuna kadar projenin uygulanmasında ben görev aldım. Yapı 2 blok 15'er kat şeklindeydi. Kaç torba çimento, ne kadar demir konulacağını hesaplar ona göre projeyi uygulardım. Bütün hesaplamaları ben yaptım. Zaten bina ikinci depremde yıkılmıştır. Birinci depremde boşaltılmasına rağmen eşyalarını almak için yeniden içeriye giren vatandaşlar enkaz altında kalmış. Başka yapmış olduğum, projesi ve uygulaması bana ait olan binalarda çatlak dahi bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum."

DEPREM DAYANIKLILIK TESTİNİ GEÇEMEMİŞTİ

Yıkımların ardından başlatılan çalışmalarda, kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmişti. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar sonucu, arasında Belük Apartmanı'nın da olduğu 11 binadan alınan örneklerde yapılar deprem dayanıklılık testini geçememişti.

Binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında inşaat mühendisi Abdullah Yeldan 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.