İran Ukrayna plakalı TIR'ların sınır kapısından geçişine izin vermedi: Türkiye sınırında yoğunluk var

06 Mart 2022 Pazar, 10:22

Türkiye'nin Gürcistan sınırında, Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda bu kez Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tır yoğunluğu yaşanıyor.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nı kullanarak Gürcistan-Azerbaycan-İran üzerinden Orta Asya ülkelerine yük götüren Ukraynalı tır sürücülerini İran sınırlarından içeriye almadı. Rusya’ya destek verdiğini açıklayan İran Ukrayna plakalı tırlara ambargo uyguladı.

Türkiye üzerinden tekrar ülkelerine dönmek isteyen tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısında dönüş yoğunluğuna neden oldu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan genelgeyle Ukraynalı tırların sınır kapılarında geçişlerinde kolaylık sağlanmaya başlandı.

Sarp Sınır Kapısı yönetimi de Ukraynalı tır sürücülerine kolaylık sağlayarak geçişlerin hızlanması noktasında yardımcı oluyor.

Sarp Sınır Kapısındaki yoğunluk nedeniyle açıklamalarda bulunan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Savaşın bir an önce bitmesi temennisinde bulundu. Akyürek, “İran’ın, Ukrayna tırlarının girişlerin durdurulması, kara hudut kapıları üzerinde ülkemize doğru artan yoğunluğu neden oldu. Bizim temennimiz eğer bu savaş süreci kısa sürede sonuçlanırsa ki umudumuz odur. Burada Sarp Kara Hudut Kapısı bu yoğunluğu kısa sürede atlatacaktır" ifadelerini kullandı.