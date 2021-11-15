İş cinayeti: Çalıştığı restoranda yük asansörünün altında kalan kadın öldü

Konya'da çalıştığı restoranda yük asansörünün altında kalan kadın işçi hayatını kaybetti.

AA
15 Kasım 2021 Pazartesi, 17:41
İş cinayeti: Çalıştığı restoranda yük asansörünün altında kalan kadın öldü
Abone Ol google-news

Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kudüs Caddesi'ndeki restoranda çalışan Havva Ergin (28) iş yerinin üst katına malzeme taşırken yük asansörünün altında kaldı.

Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ergin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ergin'in cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler