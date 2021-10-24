İşçiler Kartal’da bir araya geldi

24 Ekim 2021 Pazar, 17:55

“Emeğimiz, ekmeğimiz özgürlüğümüz ve geleceğimiz için” çağrısıyla bugün Kartal Meydanı’nda işçi ve emek mitingi düzenlendi. Sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği mitinge yüzlerce işçi katıldı. Yoğun yağışa rağmen yapılan mitingde, "İşçiler birlik olalım, haklarımızı alalım, sömürü düzenini yıkalım", "KHK'lar iptal edilsin", "Üreten biziz yöneten de biz olacağız" pankartları açıldı. İşçiler sık sık "Direne direne kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Sendikal hakkımız engellenemez", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları attı.

İŞÇİ KÜRSÜSÜ KURULDU

Çeşitli sektörlerde çalışan işçiler mitingde kurulan kürsüden yaşadıkları sorunları dile getirdi. İşçiler yaptıkları konuşmalarda; iş ve gelir güvencesinin sağlanmasını, taşeron çalışmanın yasaklanmasını, Kod 29 uygulamasının kaldırılmasını, iş yerlerindeki taciz, baskı ve mobbingin son bulmasını, KHK'lerin iptalini ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti. Hakları için direnen Sinbo, CarrefourSa, SML Etiket, Bayrampaşa, Şişli ve Bakırköy Belediyeleri, Tur Assist, Alba Plastik, Bel Karper, AdkoTurk, Xiaomi Salcomp, Kentpar, , Baldur, Uzel, Cargill, Rönesans Holding, Tanzim Market, A101 ve Kayı İnşaat işçilerinden birer temsilci de sahneye çıkarak ortak bir açıklama yaptı.

'BİZLER MİLYONLARIZ'

Yapılan ortak açıklamada yükselen enflasyon karşısında ücretlerinin eridiği vurgulanarak, "Bizler pandemi sürecinde daha da yoksullaşan, işsiz kalan, güvencesiz çalışmaya itilen milyonlarız. Pandeminin ve krizin faturası bizlere kesilirken sermaye sahipleri bu dönemde karlarına kar kattılar. Temel tüketim maddelerine, faturalara, ev kiralarına gelen zamlar karşısında düşük ücretler dayatılıyor. İnsanca yaşamaya yetecek ücretin çok altında olan asgari ücret genel ücret haline getiriliyor" denildi.

'İŞÇİYİZ KORKMAYIZ'

Sadece fabrikalarda ve iş yerlerinden patronlara ve sermayeye karşı değil, sokakta kadın şiddetine karşı da mücadele ettikleri belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "Barınamayan öğrenciler için de buradayız. Hakkımızı istediğimizde üzerimize polis, çeteler gönderiliyor. Ama unutmasınlar ki biz işçiyiz, korkmayız. Coşkumuzu maden işçilerinin haklı ve meşru mücadelelerinden aldıkları güçle önlerine çıkan jandarmaya 'Öyle mi alay komutanı' seslenişinden alıyoruz. Buradaki kararlılığı, mücadele kıvılcımını fabrikalarda, sanayi havzalarında ve hayatın olduğu her yerde baskı ve sömürüye karşı yangına dönüştürme zamanıdır."

'EMEĞİMİZİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

İşçi kürsüsünde söz alan atık kâğıt işçileri de, "Emin Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi ile oluşan rant için atık kağıt işçileri hedefe çakılıyor. Emeklerine sahip çıkan atık kağıt işçileri polis saldırısına uğruyor, depoları kapatılıyor, tutuklanıyor. Ekmeğini çöpten kazanan onlarca arkadaşımız gözaltına alındı. Öfkeliyiz. Yandaş sirketlerin milyonlarca TL'lik borcunu silen iktidar günlük 100 TL dâhi kazanmayan kağıt toplayıcıların emeğine göz dikmiş. Ekmeğimizi, emeğimizi savunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Yoğun yağışa rağmen halayların çekildiği miting ilerleyen saatlere kadar devam etti.