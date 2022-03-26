İstanbul pandemi sebebiyle ilk kez göç verdi
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Adem Sakarya, İstanbul'un ilk kez pandemiyle birlikte göç verdiğini söyledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kartepe Zirvesi’nde pandeminin en önemli neticelerinden biri olan göç konusu ele alındı.
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Adem Sakarya, pandeminin göç konusunda kentleri etkilediğini belirterek, İstanbul’un ilk kez göç verdiğini ifade etti.
''İSTANBUL İLK KEZ GÖÇ VERDİ''
Pandeminin iç göçe yönelik etkilerini anlatan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Adem Sakarya, “Pandemi sonrası İstanbul için gerçekleştirilen bir ilk var. İstanbul ilk kez pandemiyle birlikte göç verdi. Pandemi süresince 50 bin kişi İstanbul’dan göç ederek memleketlerine döndü. Çalışmada salgının etkisinin tespit edilmesi amacıyla ikamet yeri değişikliği için 2018 ve 2019 yılları il içi net göç hızı ortalaması ile 2020 il içi net göç hızı karşılaştırıldı. Netice olarak İstanbul ili içinde daha az yoğun ilçelere ve merkez ilçelerden alt merkez ilçelere doğru bir nüfus hareketinin olduğu tespit edildi” ifadelerine yer verdi.
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