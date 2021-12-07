İstanbul trafiğinde 'yağmur' etkisi: Yoğunluk yüzde 80'i aştı

İstanbul'da etkili olan yağışın etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğunun yüzde 80'i aştığı bildirildi.

DHA
07 Aralık 2021 Salı, 17:37
İstanbul trafiğinde 'yağmur' etkisi: Yoğunluk yüzde 80'i aştı
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Meteorolojinin uyarısının ardından başlayan yağmur, İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da iş çıkış saatlerinde yağmur nedeniyle toplu ulaşım araçları ve trafikte de yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğunun saat 17.37 itibariyle yüzde 80'i aştığı görüldü.


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