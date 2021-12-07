İstanbul trafiğinde 'yağmur' etkisi: Yoğunluk yüzde 80'i aştı
İstanbul'da etkili olan yağışın etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğunun yüzde 80'i aştığı bildirildi.
Meteorolojinin uyarısının ardından başlayan yağmur, İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.
İstanbul'da iş çıkış saatlerinde yağmur nedeniyle toplu ulaşım araçları ve trafikte de yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğunun saat 17.37 itibariyle yüzde 80'i aştığı görüldü.
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