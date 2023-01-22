İstanbul'da AVM'de korku dolu anlar: Birinci kattan zemine düştü

Ümraniye'de bulunan bir alışveriş merkezinde dengesini kaybederek birinci katta zemin kata düşen kadın, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 09:08
İstanbul'da AVM'de korku dolu anlar: Birinci kattan zemine düştü
Abone Ol google-news

İstanbul'da Ümraniye’de bulunan bir AVM’de, önceki gün saat 16.00 sıralarında birinci katta bulunan bir kadın, iddiaya göre dengesini kaybederek zemin kata düştü. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Beton zemine düşerek yaralanan kadına ilk müdahaleyi güvenlik görevlileri yaptı. 

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, çevredeki yurttaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Öte yandan düşen kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.


AVM İstanbul

İlgili Haberler

Kiler Holding, borcuna karşılık verdiği Sapphire AVM’yi 'yarı fiyatına' aldı

Kiler Holding, borcuna karşılık verdiği Sapphire AVM’yi 'yarı fiyatına' aldı
Halkbank: Sapphire AVM'nin satışında banka zararı oluşmadı

Halkbank: Sapphire AVM'nin satışında banka zararı oluşmadı
CHP'li Gökhan Zeybek AVM önünde eylem yaptı: Milyonlarca dolarlık rant

CHP'li Gökhan Zeybek AVM önünde eylem yaptı: Milyonlarca dolarlık rant

En Çok Okunan Haberler