İstanbul'da AVM'de korku dolu anlar: Birinci kattan zemine düştü
Ümraniye'de bulunan bir alışveriş merkezinde dengesini kaybederek birinci katta zemin kata düşen kadın, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İstanbul'da Ümraniye’de bulunan bir AVM’de, önceki gün saat 16.00 sıralarında birinci katta bulunan bir kadın, iddiaya göre dengesini kaybederek zemin kata düştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Beton zemine düşerek yaralanan kadına ilk müdahaleyi güvenlik görevlileri yaptı.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, çevredeki yurttaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Öte yandan düşen kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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