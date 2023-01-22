İstanbul'da AVM'de korku dolu anlar: Birinci kattan zemine düştü

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 09:08

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 09:09

İstanbul'da Ümraniye’de bulunan bir AVM’de, önceki gün saat 16.00 sıralarında birinci katta bulunan bir kadın, iddiaya göre dengesini kaybederek zemin kata düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Beton zemine düşerek yaralanan kadına ilk müdahaleyi güvenlik görevlileri yaptı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, çevredeki yurttaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Öte yandan düşen kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.