İstanbul'da bugün toplu ulaşım ücretsiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Marmaray, İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.
İstanbul’un Fethi’nin 569’uncu yıl dönümünün kutlanacağı bugün İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Marmaray ücretsiz çalışacak.
Öte yandan İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçları da ücretsiz hizmet verecek.
VALİLİKTEN 'TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI KULLANILMASI' ÖNERİSİ
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bakırköy'de yarın saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Temel Atma Töreni'nin gerçekleştirileceği hatırlatıldı.
Katılımcı yoğunluğu nedeniyle trafik akışının aksamaması için yarın 13.00-20.00 arasında; Havuzlu Kavşak-Florya Kavşağı arası, Yeni Havalimanı Caddesi, Bakırköy-Zeytinburnu Sahil Yolu, Basın Ekspres ve D-100 kara yolundan Atatürk Havalimanı'na gidiş istikametleri yerine alternatif güzergahların kullanılmasının önem taşıdığı belirtildi.
Valilik, yarın kentin farklı ilçelerinde yapılacak kültür-sanat etkinlikleri dolayısıyla da trafik yoğunluğu yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe ve Şişli'de konser ve çeşitli etkinlikler düzenleneceği kaydedilen açıklamada, "Konserler ve kültür-sanat etkinliklerine katılımlar nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması için vatandaşlarımızın alternatif güzergahları ve özellikle toplu ulaşım vasıtalarını kullanmalarında fayda bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
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