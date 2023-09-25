İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 65'i geçti

Yayınlanma: 25.09.2023 - 10:04

Güncelleme: 25.09.2023 - 10:04

Sabah saatlerinde İstanbul'un her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında yoğunluk meydana geldi. D-100 kara yolu Ankara istikameti Haramidere Kavşağı'ndan Küçükçekmece Menekşe'ye kadar olan bölümde başlayan ve Cennet Mahallesi'nde yoğunlaşan trafik akışı Okmeydanı kavşağına kadar güçlükle sağlanıyor.

Basın Ekspres Yolu'nda Çobançeşme Kavşağı-TEM Otoyolu arası her iki yönde, Mahmutbey Kavşağı-Topkapı arasında O-2 Yolunda Vatan Caddesi'ne kadarki bölümde, Sahil Yolu'nda ise Yeşilköy-Ataköy arasında Ankara istikametinde yoğunluk gözleniyor.

Esenyurt'ta, D-100 kara yolu Saadetdere mevkisi ile Haliç Köprüsü'nde İBB tarafından metrobüs yollarında yapılan çalışma nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Yolun Edirne istikametinde süren çalışmalar dolayısıyla araçlar güçlükle ilerliyor.

Çalışmalar sırasında metrobüslerin D-100 kara yoluna yönlenmesi nedeniyle birer şeridin dubalarla araç geçişlerine kapatılmasına bazı sürücüler tepki gösterdi ve İBB yetkililerinden çalışmaların gece yapılmasını istedi.

Haliç Köprüsü girişlerinde Ankara ve Edirne istikametlerinde, TEM Hasdal Kavşağı'nda ve Beşiktaş'ta köprüye çıkan bağlantı yollarında da araç yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda, Kartal, Ataşehir, Kozyatağı, Kadıköy ve Maltepe'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında araç yoğunluğu meydana geldi.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, sabahın erken saatlerinde yüzde 68'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, saat 09.05 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.