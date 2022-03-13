İstanbul'da 'turuncu alarm' kalktı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da turuncu alarmın kalktığını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da turuncu alarmın kalktığını duyurdu.
Yarının hava durumunu da paylaşan Yerlikaya, havanın açık olacağını söyledi.
İşte Vali Yerlikaya'nın açıklamaları:
Kıymetli Hemşehrilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul'da 'TURUNCU ALARM KALKTI'
14 Mart Pazartesi (YARIN) il geneli; 00.00–09.00 Az bulutlu ve açık;
09.00-12.00 Parçalı bulutlu geçecek.
Kıymetli Hemşehrilerim;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 13, 2022
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre #İstanbul’da
??TURUNCU ALARM KALKTI
14 Mart Pazartesi (YARIN) il geneli;
? 00.00–09.00
??Az bulutlu ve açık;
?09.00-12.00
??Parçalı bulutlu geçecek. pic.twitter.com/JVkfkl6Zur
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