İstanbul'da 'turuncu alarm' kalktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da turuncu alarmın kalktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2022 Pazar, 19:43
İstanbul'da 'turuncu alarm' kalktı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da turuncu alarmın kalktığını duyurdu.

Yarının hava durumunu da paylaşan Yerlikaya, havanın açık olacağını söyledi.

İşte Vali Yerlikaya'nın açıklamaları:

Kıymetli Hemşehrilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul'da 'TURUNCU ALARM KALKTI'

14 Mart Pazartesi (YARIN) il geneli; 00.00–09.00 Az bulutlu ve açık;

09.00-12.00 Parçalı bulutlu geçecek.



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