İstanbullular dikkat! Maltepe'de minibüs yolu kapatılıyor

16 Ağustos 2022 Salı, 14:56

Maltepe'de devam eden meydan inşaatı tamamlandığında Bağdat Caddesi minibüs yolunda trafik tamamen yer altına alınacak. Mimar Sinan Caddesi ile İnönü Caddesi arasında kalan bölüm yayalaştırılacak.

18 Ağustos Perşembe günü saat 06.00’dan itibaren bölge iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Bölgede altgeçit kazı işlemleri başlayacak. Kazı çalışmaları nedeniyle Bağdat Caddesi’nde (Minibüs Yolu) Mimar Sinan Caddesi ile İnönü Caddeleri arası 120 gün boyunca çift yönlü trafik akışı olmayacak. Sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek.

ALTERNATİF YOLLAR

Kadıköy – Kartal istikametinde trafik akışı Mimar Sinan Caddesi, Rıhtım Caddesi, Ardıçlı Sokak, Şehit Nedim Özpolat Sokak, İstasyon Caddesi ve Drama Köprüsünü takiben İkinci İlkokul Caddesi üzerinden tekrar Bağdat Caddesine bağlanacak. Kartal – Kadıköy istikametinde ise trafik akışı bir süredir olduğu İnönü Caddesi, Kooperatif Caddesi ve Atatürk Caddesini takiben Adalı Sokak üzerinden tekrar Bağdat Caddesine bağlanacak şekilde gerçekleşecek.

GÜZERGAHI DEĞİŞEN İETT OTOBÜSLERİ

Güzergah değişikliği sebebiyle bölgedeki bazı İETT hatların da değişikliğe gidecek.

16A – 133F – 133G – 17S – 252 – 17 –16 – KM42 – KM43 – KM44 numaralı hatlarda değişiklik yapılacak.

16A – 133F - 17S – 252 – 17 – 16 numaralı hatlar, Orhangazi – Esenyurt – Maltepe Bağdat Caddesi – İstasyon Yolu – Maltepe durakları yerine, Turgut Özal Bulvarı güzergahında yer alan Kum İskelesi – DR. Sadık Ahmet – İstasyon Yolu – Maltepe Sahil duraklarından geçecek.

KM42 – KM43 – KM44 numaralı hatlar da Adalı Sokak – Kaptan Sokak – Maltepe durakları yerine, Geçiş Sokağını takip ederek Adalı Sokağından ring olarak dönüş sağlayacak.

133G numaralı hattın güzergahı; Feyzullah Caddesindeki Sülün Sokak – Feyzullah Caddesi – Fulya Sokak – Beşevler ve Atatürk Caddesi üzerindeki Maltepe – Kırlangıç Sokak – Mehmet Akif durakları yerine, Atatürk Caddesi üzerinde yer alan Maltepe Köprüsü – Yıldız Bakkal – Mehmet Akif – Adalı Sokak – Kaptan Sokak – Kum İskelesi – DR. Sadık Ahmet – İstasyon Yolu – Maltepe Sahil duraklarında hizmet verecek.