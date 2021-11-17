İzmir Müze Müdürlüğü’ne bağlı arkeolojik kazılarda yolsuzluk iddiası

17 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

İzmir Müze Müdürlüğü’nde aralarında müdür H.K’nin de bulunduğu altı kişinin arkeolojik kazılarda yolsuzluk yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada müfettiş raporu tamamlandı. Raporda, müze müdürü ve beş çalışanın naylon fatura üzerinden haksız kazanç sağladığı, bir çalışanın eşinin üzerinden elektronik cihazı alındığı, 10 bin lirayı aşmaması gereken temizlik faturası için 1 yılda 85 bin lira fatura kesildiği, “kazı için alındı” gösterilen araç ve gereçlerin hiçbirinin kazı alanına getirilmediği ve kazıda görev yapmamış kişilere ödenek verildiği iddiaları yer aldı.

2020 yılında İzmir müzesi ve kazı alanlarında bakanlık tarafından kazı çalışmaları için gönderilen ödeneklerin usulsüzce kullanıldığı, yönetimin “görevi kötüye kullanma”, “naylon fatura” ve menfaat sağladığını iddia eden müze çalışanı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yolsuzlukların araştırılması için dosya gönderdi. Bakanlık, iddialar için 2020 Aralık ayında müfettiş gönderdi. Beş ay boyunca bölgede inceleme yapan bakanlık müfettişi Temmuz 2021 yılında raporunu tamamlayarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teslim etti.

Müfettiş raporu sonrası çalışanlar hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Hâlâ görevine devam eden kişilerin Bakanlık tarafından korunduğunu iddia eden müze personeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a da gönderdiği dosyada, “Yolsuzluk, usulsüz harcamalar ve görevi kötüye kullanmalar tespit edildiği halde bu kişiler neden görevde? Kim ve neden bu kişileri koruyor?” ifadelerini kullandı.

KAZIYLA İLGİLİ İDDİALAR

1 - 20 KATI FATURA

Foça’da Athena Tapınağı kazı alanında ahşap koruma çiti ve toprak kesitin çelik ağla kaplanması işi için keşif bedeli 5 bin lira olarak belirlendi. Ancak müze yönetimi koruma çitini 89 bin 998 liraya, çelik ağ ile kaplama işini ise 68 bin TL’ye yaptırdı.

2 - NAYLON FATURA

Bir müze uzmanının eşinin bilgisayar şirketinden kuruma 39 bin liralık elektronik malzeme alınarak fatura edildiği tespit edildi. İşlemin naylon fatura yaratmak için yapıldığını vurguladı.

3 - 86 BİN LİRALIK TEMİZLİK MADDESİ

Foça kazılarında kullanılmak üzere 87 bin liralık temizlik malzemesi satın alındığı, bir arkeolojik kazı mevsimi için kullanılması gereken temizlik malzemesinin en fazla 10 bin TL’yi geçmediği vurgulandı.