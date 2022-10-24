İzmir'de bir kişi aracında ölü bulundu

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir kişi, aracının içerisinde ölü bulundu.

İHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 11:23
İzmir'de bir kişi aracında ölü bulundu
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İzmir Selçuk'ta 35 LDM 65 plakalı aracın şoför koltuğunda hareketsiz bir kişiyi görenler, hemen durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemede, Efes Alt Kapıda esnaflık yaptığı öğrenilen halıcı Selçuk Athan'ın (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Bir süredir aracında yatıp kalktığı öğrenilen Athan'ın cenazesi, ilk incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Selçuk Athan'ın kalp krizinden ölmüş olabileceği tahmin ediliyor. 



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