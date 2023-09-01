İzmir'de dehşet anları: Minibüs şoförü tartıştığı sürücüyü bıçakladı!

İzmir’in Buca ilçesinde yol verme nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförünün araç sürücüsünü bıçakladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 01.09.2023 - 09:03
İzmir'de dehşet anları: Minibüs şoförü tartıştığı sürücüyü bıçakladı!
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Buca ilçesi Yenigün Mahallesi’nde, saat 14.30 sıralarında 35 RGU 41 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü F.B. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Eline aldığı bıçakla araçtan inen F.B. önce hafif ticari aracın kapısını açıp sürücüye tekme attı, ardından ise bıçakla yaraladı.

Yaralı araç sürücüsü Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yaşanan korku dolu anlar ise anbean vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

MİNİBÜS TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, minibüs sürücüsü F.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Minibüs trafikten men edilirken, gözaltına alınan saldırganın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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İzmir Minibüs

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