İzmir'de sahilde erkek cesedi bulundu
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sahilde erkek cesedi bulundu.
İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey sahilinde yatan bir kişinin hareket etmediğini görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedinde darp ve kesici alet izine rastlanmadı.
Üzerinden Emre Solmaz (25) adına düzenlenmiş kimlik çıkan ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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