Kadıköy’de taksi takla attı: 3’ü ağır 4 yaralı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 09:20

Güncelleme: 07.01.2023 - 09:20

İstanbul Kadıköy Çiftehavuzlar Mahallesi Kartal istikametinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Talip Aksoy’un kullandığı taksi 3 yolcusuyla seyir halindeyken başka bir aracın sıkıştırması ile kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi takla atarak yan yattı. Araçta bulunan 3 yolcu ve şoför takside sıkıştı.

ÇALIŞMALARIN ARDINDAN YARALILAR KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Takside sıkışanlar itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, takside yolcu olarak bulunan 3 kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.