Kadıköy’de taksi takla attı: 3’ü ağır 4 yaralı
Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, önce aydınlatma direğine çarptı ardından da takla atarak savruldu. Kazada takside bulunan 3 yolcu ağır yaralandı.
İstanbul Kadıköy Çiftehavuzlar Mahallesi Kartal istikametinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Talip Aksoy’un kullandığı taksi 3 yolcusuyla seyir halindeyken başka bir aracın sıkıştırması ile kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi takla atarak yan yattı. Araçta bulunan 3 yolcu ve şoför takside sıkıştı.
ÇALIŞMALARIN ARDINDAN YARALILAR KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Takside sıkışanlar itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.
İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, takside yolcu olarak bulunan 3 kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li Köktürk’ün ifadesi ortaya çıktı
- Soylu: Bizim işimiz bitti
- İsmail Hakkı Tonguç’un adına yeni ödül
- 'Vermezsek bu seçimi alamayız'
- Barış Terkoğlu bir bir sıraladı
- Diyanet'te Ali Erbaş krizi
- İmamoğlu'ndan 'kayyum' resti
- ORC'den yılın ilk anketi: Cumhur'a ağır darbe
- Bir 'müjde' daha duyurdu
- 'Yanındaki çocukları teslim et'