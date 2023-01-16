Kahvehane işletmecisini öldürmüştü: 10 ay sonra yakalandı
Düzce'de, kahvehane işleten Murat Uyar'ı (42) tabancayla vurarak öldüren Güven Göncü, 10 ay sonra, Sakarya'da saklandığı evde yakalandı.
Gümüşova'da, geçen yıl 19 Mart'ta kahvehane işleten Murat Uyar ile Muhammed Göncü arasında tartışma çıktı. Bu sırada Göncü'nün yeğeni Güven Göncü, Uyar'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçtı.
Çalışma başlatan polis ekipleri, 10 ay sonra, şüphelinin Sakarya'daki evde gizlendiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, Göncü'yü operasyonla yakaladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Düzce'ye getirilen Göncü, Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Güven Göncü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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