Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 18 yaşındaki Berk öldü, 3 kişi yaralı
Antalya'nın Finike ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Berk Yıldız (18) yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.
Kumluca- Finike yolunun Hasyurt Mahallesi yakınlarında, 8 Kasım saat 05.00 sıralarında; M.K.'nin (43) kullandığı 07 ATZ 991 plakalı kamyonet ile tali yola çıkan Berk Yıldız yönetimindeki 35 HLJ 42 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazanın ardından bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede araçta yalnız olan Berk Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyonetteki M.K., T.K. ve C.T. ise Finike Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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