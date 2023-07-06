Kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı!

Şanlıurfa'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 10:51
Kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı!
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Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Ezgil Mahallesi yakınlarında, Samet Sağlam idaresindeki 39 AAP 031 plakalı hafif ticari araç, Halil Şahin'in kullandığı 27 ATT 05 plakalı kamyonla çarpıştı.

EVİN DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ!

Hafif ticari araç, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile Elif, Serhat, İbrahim ve Fadile Sağlam yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

 


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