Karaman'da acı ölüm: 3 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kaldı!

Karaman'da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşında çocuk, hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 10:36
Karaman'da acı ölüm: 3 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kaldı!
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Y.D, 66 ABF 096 plakalı kamyonetiyle Mümine Hatun Mahallesi 1469. Sokak’ta geri manevra yaptığı sırada M.D'ye çarptı.

Kamyonetin altında kalan çocuk, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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