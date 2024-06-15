Karayolundaki olukları temizleyen işçiye araç çarptı... Hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde su oluklarını temizlemek için yolun karşısına geçmeye çalışan Karayolları işçisi Reşit Turmaz (67) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 17:29
Karayolundaki olukları temizleyen işçiye araç çarptı... Hayatını kaybetti
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Kaza, Çorlu-Çerkezköy karayolundaki Silahtarağa Mahallesi Yulaflı Caddesi’nde meydana geldi.

Karayolundaki su oluklarını temizleyen işçi Reşit Turmaz'a, refüje geçmek istediği sırada Doğukan K.'nin kullandığı 59 AFM 142 plakalı otomobil çarptı.

Kazada Turmaz, hayatını kaybetti. Polis, otomobil sürücüsü Doğukan K.'yi gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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