Kardeşinin bıçakladığı sağlıkçı Vahide, toprağa verildi
Elazığ'da, evde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanıp, hastanede yaşamını yitiren sağlık personeli Vahide Duran (51), son yolculuğuna uğurlandı.
Doğukent Mahallesi'ndeki bir apartmanda 14 Ekim’de akşam saatlerinde; Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisi personeli Vahide Duran ile erkek kardeşi M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., bıçakla ablasını yaraladı.
KURTARILAMADI
Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K., olay yerinden kaçarken, Vahide Duran, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Duran, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KARDEŞİ GÖZALTINDA
Duran’ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, M.K. kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.K.’nin Emniyet'teki işlemleri devam ederken, Duran’ın cenazesi yakınları tarafından alınarak kentte aile mezarlığına defnedildi.
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