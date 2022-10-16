Kardeşinin bıçakladığı sağlıkçı Vahide, toprağa verildi

16 Ekim 2022 Pazar, 13:31

Doğukent Mahallesi'ndeki bir apartmanda 14 Ekim’de akşam saatlerinde; Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisi personeli Vahide Duran ile erkek kardeşi M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., bıçakla ablasını yaraladı.

KURTARILAMADI

Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K., olay yerinden kaçarken, Vahide Duran, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Duran, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KARDEŞİ GÖZALTINDA

Duran’ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, M.K. kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.K.’nin Emniyet'teki işlemleri devam ederken, Duran’ın cenazesi yakınları tarafından alınarak kentte aile mezarlığına defnedildi.