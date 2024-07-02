Karşıdan karşıya geçen yayalara motosiklet çarptı: 1’i ağır 3 yaralı
Eskişehir’de caddenin karşısına geçen yayalara motosikletin çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, saat 02.30 sularında Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, M.E. idaresindeki 58 AEN 003 plakalı motosiklet, caddeden karşıya geçmek isteyen N.K. ile M.Ç.’ye çarptı.
20 METRE SÜRÜKLENDİ
Meydana gelen trafik kazasında çarpmanın etkisiyle yayalar yol kenarına savrulurken, motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklenerek park halindeki bir cipe çarptı.
Kaza sonucunda hem motosiklet sürücüsü hem de yayalar yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere sevk etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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