Kartal'da ağaca çarpan araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Kartal Sahil Yolu'nda kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaca çarparak ikiye bölündü. Kazada otomobil sürücüsü Can Gül yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı Furkan Ersoy hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 08.07.2023 - 07:13
Kartal'da ağaca çarpan araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
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Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde, saat 03.30 sıralarında 34 UC 583 plakalı otomobil sürücüsü Can Gül, sahil yolunda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İKİYE BÖLÜNDÜ

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda metrelerce savrulan otomobil, orta refüjdeki ağaca çarparak ikiye bölündü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Furkan Ersoy'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini, sürücü Gül'ün ise yaralandığını belirledi.

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralı Ersoy, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden Ersoy'un cansız bedeni Kartal Lütfi Kırdar Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


Ambulans kartal

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