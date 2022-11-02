Kayıp yaşlı kadın havuzda ölü bulundu , soruşturma başlatıldı
Denizli’nin Çameli ilçesinde sabah ayrıldığı evine geri dönmeyen 85 yaşındaki kadın, 3 metre derinliğindeki havuzda ölü olarak bulundu.
Denizli'deki olay, Çameli ilçesine bağlı Sofular Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sofular Mahallesi’nde ikamete eden 85 yaşındaki Habibe Eren, sabah evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.
Yakınları, yaşlı kadını bulabilmak için
kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Mahallede bulunan 3 metre
derinliğindeki havuza keçilerini sulamak için gelen çoban, kayıp kadının cansız
bedeni ile karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye
sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Havuzdan çıkartılan Habibe Eren’in bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmalar sonrası yaşlı kadının cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının ölüm nedeni otopsi sonrası netlik kazanması beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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