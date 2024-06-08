Kayseri'de şiddetli rüzgar ve sağanak: Çatılar uçtu, yollar göle döndü

Kayseri'de öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı evlerin çatıları uçtu, araçlar yollarda biriken suda ilerlemekte güçlük çekti.

DHA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 19:52
Kayseri'de şiddetli rüzgar ve sağanak: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
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Kentte öğle saatlerinde başlayan rüzgar ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Şiddetli sağanak ile yollarda su birikintileri meydana geldi.

Bazı bölgelerde ise etkili olan dolu nedeniyle evler ve ekili araziler zarar gördü. Araçlar su dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar arızalandı.

Yetkililer, kent genelinde sağanak ve rüzgar nedeniyle zarar gören bölgelerde çalışma başlattı. (DHA

 


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