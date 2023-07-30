Kaza yaptı, babasını arayıp ağlayarak 'özür diledi'
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayan otomobil sürücüsü minibüse arkadan çarptı. Yaralı halde babasını telefonla arayan sürücü defalarca özür diledi.
Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında, 09 K 4399 plakalı otomobil sürücüsü virajı alamayarak yokuş yukarı çıkan şehir içi minibüsüne arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin hava yastıkları patlarken, otomobil sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AĞLAYARAK ÖZÜR DİLEDİ
Sürücü yaralı halde direksiyon başındayken babasını telefonla arayarak kaza yaptığını ağlayarak anlatıp özür diledi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte parti devleti fotoğrafı!
- Cumhur'da ekonomi rahatsızlığı!
- Bu hafta altın düşerken, dolar yükseldi
- WhatsApp'taki 'şaka'ya 10 yıl hapis istemi
- Hükümetin zam planı değişiyor mu?
- İngiltere'den 'vize kolaylığı' müjdesi!
- Tekel bayisine silahlı saldırı
- Zülfü Livaneli'den direnişçilere destek!
- Savcı 'Araştırın' dedi
- Tanal ile jandarma arasında 'fişleme' gerginliği!