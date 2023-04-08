Kendisine sigara vermeyen akrabasını bıçakladı

Kastamonu’da 15 yaşındaki çocuk, kendisine sigara vermeyen akrabasını bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 13:24
Kendisine sigara vermeyen akrabasını bıçakladı
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Kastamonu il merkezi İsmailbey Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki H.Ş.A., akrabası olan E.B.’den (17) sigara istedi. Olumsuz yanıt alan H.Ş.A., duruma sinirleyerek E.B.’yi bıçakladı.

BIÇAKLA YAKALANDI

Daha sonra olay yerinden kaçan H.Ş.A., polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş.A., tutuklandı.


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