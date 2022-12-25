Kılıçdaroğlu'ndan 'Noel' mesajı

25 Aralık 2022 Pazar, 00:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hristiyanlık inancına mensup yurttaşların 24 Aralık Noel yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Tüm Hristiyan yurttaşlarımızın sevgi ve kardeşliği temsil eden Noel Bayramı’nı kutluyor; çoğulcu demokrasiyi temel alan bir anlayışla birlik, beraberlik ve huzur içinde bir arada yaşayacağımız günlere vesile olmasını diliyorum."