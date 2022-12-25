Kılıçdaroğlu'ndan 'Noel' mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Noel Yortusu dolayısıyla yayımladığı mesajda "Tüm Hristiyan yurttaşlarımızın sevgi ve kardeşliği temsil eden Noel Bayramı’nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hristiyanlık inancına mensup yurttaşların 24 Aralık Noel yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Tüm Hristiyan yurttaşlarımızın sevgi ve kardeşliği temsil eden Noel Bayramı’nı kutluyor; çoğulcu demokrasiyi temel alan bir anlayışla birlik, beraberlik ve huzur içinde bir arada yaşayacağımız günlere vesile olmasını diliyorum."
Tüm Hristiyan yurttaşlarımızın sevgi ve kardeşliği temsil eden Noel Bayramı’nı kutluyor; çoğulcu demokrasiyi temel alan bir anlayışla birlik, beraberlik ve huzur içinde bir arada yaşayacağımız günlere vesile olmasını diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 24, 2022
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