Kırıkkale'de kumar nedeniyle kapatılan dernekte kumar oynadılar
Kırıkkale'de daha önceden kumar oynatıldığı gerekçesiyle kapatılan derneğe polis baskını yapıldı. Baskında kumar oynarken yakalanan 6 kişiye toplam 8 bin 16 TL para cezası uygulandı. Yer temin eden 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde dernek olarak faaliyet gösterdiği sırada kumar oynatıldığı gerekçesiyle faaliyetinden menedilen yerin, ruhsatsız işletildiği ve yeniden kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
6 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Mekana baskın yapan ekipler, K.P. tarafından işletildiği öğrenilen eski dernek binasında 6 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Masa üzerinde bulunan oyun kağıtları, pullar, 600 TL ve K.P.'ye ait ruhsatsız tabanca ile 5 fişeğe el koyan ekipler, kumar oynayan 6 kişiye bin 336'şar TL'den toplam 8 bin 16 TL ceza yazdı. K.P. hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı.
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