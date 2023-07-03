Kontrolden çıkan araç önce bariyere çarptı, sonra kanala düştü: 1 ölü, 1 yaralı!

Rize Çayeli'de bariye çarparak kanala düşen otomobildeki sürücü Aykut Nişan hayatını kaybetti. Kazada, 1 kişi de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 03.07.2023 - 14:40
Kontrolden çıkan araç önce bariyere çarptı, sonra kanala düştü: 1 ölü, 1 yaralı!
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Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda dün saat 23.00 sıralarında bir kaza yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Aykut Nişan (33) idaresindeki 53 AR 500 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile yoldan çıkan otomobil, yağmur kanalına düştü.

Kazada sürücü hayatını kaybederken, araçtaki Enis Kopuz (32) yaralandı. Kopuz, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


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