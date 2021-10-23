Konya'da maden ocağında iki kayanın arasında sıkışan kişi öldü
Konya Meram'daki maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Konya'nın Meram ilçesine bağlı Çayırbağı Mahallesi'ndeki maden ocağında bir kişinin iki kayanın arasında sıkıştığı bilgisi üzerine bölgeye AFAD ve Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, İlyas Köken'in iki kayanın arasında sıkışarak yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Köken'in cenazesi, AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak morga konuldu.
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