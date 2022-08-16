Kopan 3 parmağını poşete koydu, hastaneye koştu

16 Ağustos 2022 Salı, 13:41

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki İlhan Baydan, çalışmak için arkadaşının matbaasına yardıma gitti. Burada kağıt kesen makineye parmaklarını kaptırınca 3 parmağı koptu.

İş yerinde bulunanlar; parmakları alarak yaralı kişiyi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hasta buradan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Burada 12 saat süren başarılı ameliyatın ardından hastanın kopan parmakları yerine dikildi. Durumu her geçen gün iyiye giden hasta ilerleyen dönemlerde parmaklarını tekrar kullanabilecek.

Başından geçenleri hasta yatağında anlatan İlhan Baydan, "Ben bir arkadaşımın matbaasına yardıma gittim. Burada yardımcı oldum. Matbaa makinesini ayarlarken parmaklarımı kaptırdım. 3 parmağın koptu. Kopan parmakları da alarak beni Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüler, buradan ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk ettiler. Burada süren 12 saatlik ameliyatın ardından parmaklarım yerine dikildi. "Parmaklarım gitti" diye düşündüm kurtulacağıyla ilgili umudum yoktu. Hocalarımızın başarılı çalışmasıyla parmaklarım kurtuldu. Hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren ekipte bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr, Gökay Eker, "Hastamız iş kazası sonucu 3 parmağı kopmuş olarak bize geldi. Biz hastamızı bekletmeden acil bir şekilde ameliyata aldık. 12 saatlik süren bir operasyonla 3 parmağını yerine diktik. Burada mikro cerrahi tekniğini kullandık. Hastamızın parmakları şuan yaşıyor. takibine devam ediyoruz" şeklinde konuştu.