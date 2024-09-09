Kozan’da işyerlerini kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde iş yerlerini kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı.

Kozan’da işyerlerini kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 12:22

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 noktada 2-9 Eylül tarihleri arasında "Huzur-Güven" uygulaması yapıldı. Uygulamada polis geçtiğimiz hafta galeri, mobilya mağazası başta olmak üzere 4 iş yerini kurşunlayan 5 zanlı yakalandı.

"Silahla tehdit ve mala zara verme" suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Uygulamalarda ayrıca 3 ruhsatsız tabanca ve 51 mermi, 10,28 gram uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 1 uyuşturucu satıcısı da tutuklandı.

Öte yandan, ilçede 8 araca modifiyeden işlem yapılırken, 56 motosiklet sürücüsüne idari ceza uygulandı.


Etiketler: #Adana

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