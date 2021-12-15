Kriz üstüne kriz! Hastaneler malzemelerin ücretini ödeyemedi

15 Aralık 2021 Çarşamba, 08:41

Yaklaşık 2 yıldır devletin medikal firmalara olan borcunu ödememesi ve döviz kurunda yaşanan artış, sağlıktaki krizi her geçen gün daha da büyütüyor. Devletin alacaklarını ödemediği medikal firmaları, 6 Aralık itibariyle devlet ve üniversite hastanelerine tıbbi cihaz ürünlerinin satışını durdurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek 25 Aralık’a kadar firmalara 3 milyar lira ödeme yapılacağını taahhüt etti; ama kriz çözülmedi, halk sağlığı sorununa dönüştü. Şu anda hastanelerde cilt kalemi, eldiven hatta enjektör sıkıntısı bile yaşanıyor.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, Bakanlığın firmalara gecikmiş alacakların ödenmesi için verdiği talimata karşın ödemelerde hâlâ problem yaşandığı ve sektördeki firmalar arasında bir ayrımcılık yapıldığı iddia ediliyor. Medikal firmalardan alınan bilgilere göre, “hayati öneme sahiptir” ibaresi olmadan total kalça protezi, kalp ve beyin pili, stent, eldiven, enjektör cilt kalemi ile omurga ve ortopedi ameliyatlarında kullanılan malzemeler devlet hastanelerinde ve üniversite hastanelerinde bulunamıyor. Buna karşın özel hastanelerde malzeme konusunda hiçbir sorun yaşanmıyor. Hastalar tıbbi malzeme bulunamadığı için özel hastanelere yönlendiriliyor. Kriz çözülemezse önümüzdeki günlerde kateterin bile bulunamayacağı, hastalara damar yolu açılamayacağı, hatta ürolojide dikim bile yapılamayacağı belirtiliyor.

İNSANLARIN YAŞAMI TEHDİT ALTINA GİRECEK

Yaşanan krizi değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Sağlıkta dönüşüm politikalarının ülkeyi getirdiği noktada sağlıkta çöküş yaşanıyor” dedi. İlaç krizi sürerken tıbbi cihaz ve malzemeler ile ameliyatlar konusunda yaşanan krizin de her geçen gün derinleştiğini belirten Ökten, “Sağlık Bakanlığı medikal firmalarla görüşüp yaşanan problemi çözmüyor. Ortopedi, beyin cerrahı ve kardiyolojide ciddi sorunlar var. Şu anda halk sağlığı hiçe sayılıyor. Omurga stabilizasyon malzemeleri alamadığımız için şu anda omurga ameliyatlarını yapamıyoruz. Kriz çözülmezse önümüzdeki günlerde tüm branşlar ciddi problem yaşayabilir” diye konuştu.

Tıbbi malzeme olarak kullanılan tüm ürünlerin ya kendisinin ya da hammaddesinin ithal olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ökten, “Bu şekilde devam ederse hayati olan ameliyatlar duracak ve insanların yaşamı tehdit altına girecek” ifadelerini kullandı.