Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye sevk edildi!

Yayınlanma: 03.06.2024 - 10:44

Güncelleme: 03.06.2024 - 11:09

Küçükçekmece’de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 4 katlı bina sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüş, çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, ve binanın girişinde bulunan restoran sahibi Ö.A.D. de gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.