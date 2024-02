Kulağından ameliyat edilmişti... Kaan'ın ailesinden 'yanlış tedavi' iddiasıyla suç duyurusu

Yayınlanma: 07.02.2024 - 16:04

Güncelleme: 07.02.2024 - 16:05

Denizli'de yaşayan Memnune ve Murat Öz çifti, çocukları Kaan Batu'nun doğuştan şekil bozukluğu bulunan kulağı için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Plastik Cerrahi Bölümü'ne başvurdu.

Burada iddiaya göre, aileyle görüşen Dr. Öğretim Üyesi S.K., kendilerine Kaan Batu'nun ameliyatını yapacağını söyleyerek, 56 bin 900 lira tıbbi malzeme alımı için para talebinde bulundu.

Aile parayı S.K.'nin yönlendirdiği kişinin hesabına yatırdıktan sonra Kaan Batu, aynı hastanede geçen yıl 1 Aralık'ta ilk ameliyatına alındı. Devam eden günlerde de ameliyat yapılan Kaan Batu, ailenin iddiasına göre, sağlığına kavuşamadı.

Anne Memnune Öz, yanlış tedavi uygulandığı gerekçesiyle hem CİMER'e başvurdu hem de Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'2 GÜN İÇİNDE 2 DEFA AMELİYAT OLDU, ÇOCUĞUMA ÇARE OLUN'

Oğlunun tedavi sürecini anlatan Memnune Öz, "Doğuştan oğlumun kulağı bitişikti. S. hoca ile görüştüm. 'Ben bu ameliyatı yaparım' dedi. Artı 'ABD'den 56 bin 900 liraya bir kıkırdak getirteceğiz' dedi. Y. adında birine parayı yatırdım. Sonra 12'nci ayın 1'inde çocuğumu ameliyata aldı. 9 saat 45 dakika sürdü ilk ameliyatı. S.K. hoca ameliyat sonrası 'Her şey çok güzel gidiyor. Çocuğun kulağının şeklini vereceğiz ikinci ameliyatta' dedi. İkinci ameliyata girdi, sonra 'Açıklık var' dedi, üçüncü ameliyata girdi. 'Şekil vereceğiz, son ameliyat' dedi, yine aynı. Yanlış operasyonlar yüzünden çocuğumun şu an kulağı çok kötü vaziyette. 7 defa ameliyat oldu. Bir hafta içinde hatta, 2 gün içinde 2 defa ameliyat oldu çocuğum. Belki de diğer doktorların söyleyişine göre çocuğumun bir daha hiçbir zaman kulağı olmayabilirmiş; yapılan ameliyatlardan dolayı. Çocuğun her tarafında dikiş var. Her yerinden parçalar aldı ve 'Operasyon başarısız oldu, ben bu ameliyatı yapamam' dedi. Mağduruz. Kasıklarının her 2 tarafından da sol kulaktan da sonra kafasından, boyunun alt kısmından ve göğsünde parçalar alındı" diye konuştu.

Öz, konuşmasında, "Yetkililere sesleniyorum. Çocuğuma umut olun, çare olun, çocuğumun sağlığının yerine gelmesini istiyorum. S.K. hocadan da şikayetçiyim. Sonuna kadar çocuğumun arkasında durulmasını istiyorum" dedi.

'AMELİYATLARIN HİÇBİRİ BAŞARILI GEÇMEDİ'

Kaan Batu'nun dedesi Mehmet Koç da "Doktor baştan, 'Bu ameliyatı yaparım' dedi. 'Tıbbi malzeme' dedi, bize Y. Bey diye birinin adını verdi, 56 bin 900 lira para yatırmamızı önerdi. Parayı yatırdık. Ameliyatların hiçbiri başarılı geçmedi. Bize diyor ki bugün, 'En son beğendiğiniz yere gidebilirsiniz'. Tüm yetkililerimizden çocuğumuzun sağlığına kavuşmasını istiyoruz, bu doktorun da cezalandırılmasını istiyoruz. İnsanların canı yanmasın" ifadelerini kullandı.

AFSÜ'DEN, AÇIKLAMA

AFSÜ Hastanesi Başhekimliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Hastamızda doğuştan kulak kepçesi eksikliği yani kepçenin gelişmemesi mevcuttu. Kulak kepçesi yeniden yapma ameliyatı ortalama 3-4 seansta ameliyatla mümkün olmaktadır. Yani bu ameliyat zor ve çok seanslı aynı zamanda uğraştırıcı bir ameliyattır. Hasta 3 kez ameliyat edilmiştir, diğer iddia edilen ameliyatlar hastanın çocuk olması nedeniyle anestezi altında yapılan pansuman ve yara temizliği benzeri işlemlerdir. Her ilde bu ameliyat yapılmamaktadır. Bu hastamız Denizli'den Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne gelmiştir. Ülkemizde ve dünyada yapılması çok zor olan bu işlemi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'mızdan bir öğretim üyesi hocamız üstlenmiş ve ameliyatı yapmıştır.

Kulak kartilajı olarak sentetik materyal kullanılmış ancak bu materyalin reaksiyon göstermesi üzerine materyal çıkarılmış olup, hasta yakınının ifade ettiği gibi kulak kepçesinde çürüme vuku bulmamış, kulak kepçesi olarak takılan sentetik materyale karşı vücudun reaksiyon göstermesi ve buna bağlı yeni bir işlemle sentetik materyalin çıkartılması işlemi gerçekleştirilmiştir. Hastamızın tedavisi halen devam etmekte olup, hastamıza şu ana kadar yapılan tüm işlemler ücretsiz yapılmış, doktor veya hastane tarafından herhangi bir ücret ya da ek ücret alınmamıştır. Hasta yakının haberde bahsettiği bedel sentetik kulak kartilajının bedelidir. Hastaya yapılan işlemlerde usulsüz, etik dışı veya güncel bilimsel verilere aykırı bir işlem bulunmamaktadır."