Kuşadası'nda dehşet: Otomobilden fırlayan sürücüye demir bariyer saplandı!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Hikmet Beldek'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir bariyerleri kırarak alt yola düştü. Kaza sırasında otomobilden fırlayan Beldek'in beline ise demir bariyer saplandı. Ağır yaralanan sürücü itfaiye görevlisi tarafından kesilen demir parçasıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 07:13
Kuşadası'nda dehşet: Otomobilden fırlayan sürücüye demir bariyer saplandı!
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Feci kaza, dün saat 21.30 sıralarında Aydın Çevreyolunda meydana geldi. Aydın istikametine giden Hikmet Beldek yönetimindeki 09 ACA 662 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle demir bariyerleri kıran otomobil 4 metre yükseklikten alt yola düşerek asılı vaziyette kaldı. Kaza sırasında sürücü koltuğundan fırlayan Beldek'in beline ise demir bariyer saplandı.

BELİNDE DEMİR PARÇASIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık grevlisinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Beldek'in beline saplanan demir çubuk, itfaiye ekipleri tarafından kesildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Demir bariyer parçası ile ambulansa bindirilen Beldek, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Hemen ameliyata alınan Beldek'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. 

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


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