Kütahya’da yolcu treni çapa motoruna çarptı: 1 ölü
Kütahya’da yolcu trenin hemzemin geçitte çarptığı çapa motorundaki kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kütahya’dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan yolcu treni, Sofu Mahallesi’nde hemzemin geçitten karşıya bölgeye geçmeye çalışan çapa motoruna çarptı. Kazada, çapa motorunda 55 yaşındaki Fatma Başol olay yerine hayatını kaybetti.
Başol’un cenazesi olay yeri incelemesinin ardından hastane morgunu götürülürken, konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'yı karıştıran 'Soylu' iddiası
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Kurum'un bakanlığına İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- 'Ben ona bakan olamazsın demedim...'
- Merih Demiral'a soruşturma!
- Harikasınız 'Bizim çocuklar' harika!
- Profesör Karasu'nun ölümünde sır perdesi kalktı
- Arda Güler ve Kenan Yıldız tarihe geçti!
- 5 ürün grubuna ÖTV zammı yolda
- 'Belki bunları söylediğim için kızıyorsunuz ama...'