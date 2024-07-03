Kütahya’da yolcu treni çapa motoruna çarptı: 1 ölü

Kütahya’da yolcu trenin hemzemin geçitte çarptığı çapa motorundaki kadın hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 13:50
Kütahya’da yolcu treni çapa motoruna çarptı: 1 ölü
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Alınan bilgiye göre, Kütahya’dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan yolcu treni, Sofu Mahallesi’nde hemzemin geçitten karşıya bölgeye geçmeye çalışan çapa motoruna çarptı. Kazada, çapa motorunda 55 yaşındaki Fatma Başol olay yerine hayatını kaybetti.

Başol’un cenazesi olay yeri incelemesinin ardından hastane morgunu götürülürken, konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.


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