Liseli öğrencilerden müzik festivali: ‘Gençler bu düzene sığmıyor’

06 Ekim 2022 Perşembe, 03:00

AKP iktidarının gerici ve baskıcı politikalarıyla yurttaşların özgürlükleri kısıtlanırken Türkiye’de büyümekte olan ekonomik kriz Covid-19 salgınıyla birlikte katlanılmaz seviyelere ulaştı.

Yurttaşların alım gücü zayıfladı ve hayat pahalılığı arttı. Yoksulluk artık Türkiye’nin en önemli sorunu haline geldi.

Yoksulluktan en çok etkilenen kesimlerden biri de öğrenciler oldu. Ücretsiz ve bilimsel eğitime her geçen gün ulaşmakta zorluk çeken öğrenciler, bu sefer sahneye çıkarak yaşadıkları sorunları müzik eşliğinde dile getirecekler.

Türkiye Komünist Partisi - Solcu Liseliler’in düzenlendiği Müzik Festivali’nde lise öğrencileri ve müzisyenler sahne alacak.

“Sahneyi biz devralıyoruz! Umudun şarkılarını söylemek için 8 Ekim'de Solcu Liseliler Müzik Festivali'nde buluşuyoruz” çağrısında bulunan liseliler, 8 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’te Bakırköy Yasemin Yalçın Sahnesi’nde bir araya gelecek.

“GENÇLER BU DÜZENE SIĞMIYOR”

Organizasyondaki görevlilerden olan Beyza Çelik, “Bugün hayat pahalılığı her yaştan insanı derinden etkiliyor. Liseliler dersten çıktıktan sonra çalışarak ailesinin geçimine destek olmak ve kendi harçlığını kazanmak zorunda bırakılıyor.

Geçmişte hep dile getirdik bir kez daha söylemekte fayda var; ‘Lisenin yeri sınıfıdır.’

Sadece hayat pahalılığı bir etken değil, gericiliğe ve çevremizdeki baskıya karşı söz söylememiz gerekiyor. Hemen yanı başımızda, İran’da, baskıcı ve gerici rejime karşı mücadele eden kadınları görüyoruz. Bizler de okullarımızda karşılaştığımız gericiliğe karşı sessiz kalamayız. Bu sene birçok festival yasaklandı. Gerici tutumlara karşı Solcu Liseliler olarak bir araya gelip festival düzenliyoruz. Bugün sahnede olanlar, yıllarca birtakım vaatlerle gençleri uyuttu. Bizim artık bu vaatlere karnımız tok. Sıra arkadaşlarımız bugün bu sorunlar karşısında umutsuzluğa kapılabiliyor. Oysa ki umut insanda. Birlikte hareket etmenin tam zamanı. Gençler olarak bu düzüne sığmıyoruz. 8 Ekim'de sahneyi biz devralarak umudun şarkılarını hep birlikte söyleyeceğiz. Liseli arkadaşlarımız ve Çağrı Sinci etkinlikte sahne alacak. Solcu Liseliler olarak geleceğimizi çalanlara karşı mücadelemizi büyütelim” ifadeleriyle çağrıda bulundu.