Mahkemede pişkin savunma! İzmir'de boşandığı kadını silahla yaralayan erkek için karar verildi
İzmir'de boşandığı kadını silahla yaralayan erkeğe 17 yıl hapis cezası verildi. Sanık, mahkemede "Korkutmak amacıyla yaptım. Tabancayı çıkarıp acı çekmesi için bacaklarına ateş ettim, pişmanım" dedi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde boşandığı kadını silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan erkek 17 yıl hapse çarptırıldı.
Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık F.B, eski eşi Aysel Aydemir, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.
Duruşmada söz verilen Aysel Aydemir, eski eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
PİŞKİN SAVUNMA
Sanık F.B. de olayı ağır tahrik altında gerçekleştirdiğini öne sürerek, "Korkutmak amacıyla yaptım. Tabancayı çıkarıp acı çekmesi için bacaklarına ateş ettim, pişmanım" dedi.
Avukatların savunmalarının alınmasının ardından karar için ara verildi.
Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl, "ruhsatsız silah taşıma"dan da 2 yıl hapis verdi. Sanığa verilen cezada takdiri ve iyi hal indirimleri uygulanmadı.
NE OLMUŞTU?
İzmir'in Çiğli ilçesinde 19 Haziran 2023'de işe gitmek için evden çıkan Aysel Aydemir, 5 yıl önce ayrıldığı ve koruma tedbiri kararı aldırdığı eski eşi F.B. tarafından silahla yaralanmış, yakalanan F.B. tutuklanmıştı.
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