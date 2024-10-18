İzmir kuşatmayı aşmalı!

18 Ekim 2024 Cuma

Son günlerde İzmir, başta siyaseten olmak üzere birçok yönden kuşatılmaya çalışılıyor. İktidar çevreleri bir yandan, tarikat ve cemaatler diğer yandan; İzmir’de etkinliklerini artırmaya ve egemenlik alanları oluşturmaya çalışıyorlar.

Bu baskıların en yoğunlaştığı alanlar, tahmin edilebileceği gibi başta büyükşehir olmak üzere CHP’li yerel yönetimler. Özellikle büyükşehir başkanlığı yalnızlaştırılmaya ve etkisizleştirilmeye çalışılıyor. Kısacası, belediyeler etkin hizmet üretemez hale getirilmek isteniyor.

TARİKAT / CEMAAT ABLUKASI

Bugünlerde İzmir’in kent çeperlerinde ardı ardına tarikat ve cemaat yurdu açılmaya çalışılması ve bunların merkezi yönetimden destek bulması elbette tesadüfi değil. İzmir üzerinde ciddi bir planlama ve hazırlık var!

Örneğin, son olarak Karabağlar’da; yasa dışı yapılmış ve mahkemelerce yıkım kararı alınmış bir yurt binası önünde meydana gelen habercilere yönelik baskı ve saldırı, bunun çarpıcı göstergesi oldu. İzmir’in göbeğinde yaşanan ve ekrana yansıyan görüntüler, tehlikenin boyutlarını gösteriyor. Kamu otoritesi zaafa uğratılıyor. İlgililer ve yetkililer, olup bitenlere adeta seyirci kalıyorlar.

ÇEDES VE EĞİTİMDE GERİCİLEŞME

İzmir’e yönelik planlamaların içinde milli eğitim alanı özel ve ağırlıklı bir yer tutuyor. Eğitim uzmanlarının da ifade ettiği gibi, başta tarikat ve cemaatlerin eğitime el uzatmasına yol açan ÇEDES projesi olmak üzere, birçok gerici uygulamada İzmir pilot bölge olarak belirleniyor.

Eğitimdeki eksiklikler, aksaklıklar, barınma ve beslenme problemleri; sorunun bir başka önemli boyutunu oluşturuyor. İlköğretimden üniversite eğitimine kadar, eğitim alanı tümüyle gericileştirilmeye çalışılıyor. Giderek İzmir’de bile neredeyse nefes almak zorlaşıyor!

ŞİDDET SARMALI

Bu arada kadına yönelik şiddet ve çocuklara yönelik istismar olayları artıyor. En değerli varlıklarımız olan kadınlar ve çocuklar, şiddet sarmalının etkisi altında kalıyorlar. Bu konularda hemen her gün yeni olaylarla ve olumsuz örneklerle karşılaşıyoruz. Son olarak Bayraklı’da bir ilköğretim okulunda yaşanan cinsel istismar olayı velileri ayağa kaldırdı.

CHP İzmir İl Kadın Kolları’nın ‘Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor’ etkinliği, kadına yönelik şiddet konusunda duyarlılığı artırmayı hedefliyor. Bu arada büyükşehir meclisinde, AKP’li bir meclis üyesinin kadın cinayetleri ile ilgili olarak söylediği ‘öldürenler kadar ölenler de suçludur’ söylemi, İzmirlileri hayrete düşürdü. Kamuoyundan yükselen tepkiler karşısında partisi bile bu üyeyi savunamadı.

KÖRFEZ KİRLİLİĞİ

İzmir’in ve İzmirlinin yalnız bırakıldığı ve yeterince sahiplenilmediği bir başka güncel konu, körfez kirliliğidir. Bu konuda siyasal iktidar adeta kaçak güreşmekte ve sorumluluğu yerel yönetimin üstüne yıkmak istemektedir. Özellikle bu konu üzerinden yerel yönetim sıkıştırılmaya ve yalnızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Büyükşehir ve yerel yönetimler, etraflarında oluşturulmaya çalışılan çemberi, akılcı hamlelerle aşmalıdır. Bunun yolu da siyasal ve toplumsal desteğin artırılmasından geçmektedir.

İzmir’in muhalif milletvekilleri, parti örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri; yerel yönetime sahip çıkmalı ve desteklerini artırmalıdır. İktidarın baskılarına ve salvolarına karşı, ortak bir hat kurulabilir. Başta büyükşehir belediyesi olmak üzere yerel yönetimler ve toplumsal kuruluşlar; yerelde güç birliği yaparak bunun ortak zeminini ve platformlarını oluşturabilir.

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Direnişten şenliğe; Yırca’nın hikâyesi

Ege’deki çevre duyarlılığını ve çevre mücadelelerini her fırsatta köşemize / sayfalarımıza taşımaya çalışıyoruz. Çünkü bu mücadelelere büyük değer veriyoruz. Çevreye, doğaya, ağaca, toprağa sahip çıkılması gerektiğine yürekten inanıyoruz.

Geçmişten günümüze uzanan çevre mücadeleleri içinde, Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Yırca köyünün mücadele hikâyesi çok farklı bir anlam ve önem taşıyor. Bu mücadelenin diğer çevreci hareketlerden farklılaşan en ayırt edici özelliği, sonuçta başarıya ulaşılmış olmasıdır.

10 YIL ÖNCEKİ MÜCADELE

Çevre konularına ve mücadelelerine duyarlı yurttaşlar, okurlar, Yırca’yı mutlaka anımsayacaklardır. 10 yıl önce bu çevrede termik santral kurulmak istenmiş ve binlerce zeytin ağacı kesilmişti.

İşte o dönem kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle iş makinalarının karşısına dikilen ve zeytin ağaçlarının önünde adeta barikat oluşturan Yırcalılar, sonuçta başarmışlardı. Toplumsal mücadelelerini hukuksal mücadele ile de birleştirip santral inşaatını engellemişlerdi.

YAŞASIN HAYAT!

Sonraki günlerde, yok edilen zeytin ağaçlarının yerine yeni zeytin fidanları dikip yetiştiren ve köylerini yeniden yeşillendiren Yırcalılar; işte yıllar sonra bu mücadelelerini yeniden kamuoyuna hatırlattılar.

‘Yaşasın Hayat’ temasıyla ‘10. Yıl Yırca Zeytin Şenliği’ni düzenlediler. Her koşulda onlara destek veren çevreciler ve konuklarıyla birlikte, direnişlerinin ve başarılarının 10. yılını kutladılar. 10 yıl önce direnişi başaranların, şimdi şenlik ve kutlama yapmak elbette en doğal haklarıydı.

ÖZGÜR ÖZEL VE YIRCA

Başta ana muhalefet partisi CHP’nin lideri Özgür Özel ve Manisa milletvekilleri, Manisa’nın CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek olmak üzere, mücadele dostları Yırcalıları yalnız bırakmadı.

10 yıl önce yörenin genç bir milletvekili olarak Yırcalılarla birlikte günlerce zeytin ağaçlarının başında nöbet tutan Özgür Özel, Yırcalı kadınları neredeyse tek tek ismen tanıyordu. 10 yıl sonra yine birlikte zeytin hasadı yaptılar. Mücadelenin haklılığını ve güzelliğini, yine birlikte yaşadılar ve tüm topluma birlikte yaşattılar!..

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MUPA devrede

Muğla’da yapılan Yunus Nadi ödülleri töreni ile önceki hafta sonu Muğla’da adeta ‘Cumhuriyet rüzgarı’ esmişti. Geçtiğimiz hafta sonu da bir bakıma Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) rüzgarı esti! CHP, 81 ilin il başkanını Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir araya getirdi. İl başkanları Muğla örgütünün ev sahipliğinde siyasal gelişmeleri değerlendirdiler.

İl başkanları toplantısı nedeniyle Muğla’ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu fırsatı değerlendirerek Muğla örgütleri ve seçmenleri ile de bir araya geldi. Marmaris ve Datça’daki etkinlikler / açılışlar, adeta birer mitinge dönüştü.

Özel’in Muğla programı kapsamında katıldığı bir önemli etkinlik de Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Muğla Planlama Ajansı’nın (MUPA) tanıtım toplantısı oldu. Büyükşehir Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliği yaptığı toplantıda; eski ve yeni başkanlar, yörenin siyaset ve kanaat önderleri bir araya gelip birliktelik mesajı verdiler.

CHP’nin yeni dönemdeki yerel yönetim politikalarında, planlama ajanslarının önemli bir işlev göreceğini her fırsatta vurguluyoruz. Genel Başkan Özel, MUPA’nın açılışında; kamudaki eski DPT geleneğini ve planlamacı anlayışı, yeniden kamu yönetimine taşıyacaklarının mesajını verdi. Bu dönem CHP’li belediyelerde kurulan ve yaygınlaşan planlama ajansları, işte bu yaklaşımın ön adımlarını oluşturuyor.